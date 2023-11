La definizione e la soluzione di: Sgattaiolare in maniera furtiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SGUSCIARE

Significato/Curiosita : Sgattaiolare in maniera furtiva

Il pisello (Lathyrus oleraceus Lam. ) è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia Fabaceae, originaria dell'area mediterranea e orientale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sgattaiolare in maniera furtiva : sgattaiolare; maniera; furtiva; La maniera dell autore; Mostrare impazienza alla maniera del cavallo; In maniera furtiva; Fatto in maniera non corretta; Indicati in maniera accusatoria; In una maniera prodigiosa; In maniera furtiva ; È furtiva quella di Adina ne L elisir d amore; Un azione furtiva ; Canta Una furtiva lagrima..;

Cerca altre Definizioni