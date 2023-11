La definizione e la soluzione di: Secondo il bonton non ci si appoggiano i gomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAVOLO

Significato/Curiosita : Secondo il bonton non ci si appoggiano i gomiti

Il tavolo è un mobile formato da un piano, spesso rettangolare o quadrato o tondo, di legno, metallo, plastica, di cristallo o altro materiale rigido, sostenuto da una, due, tre, quattro o più gambe, e che ha forma e dimensioni diverse, a seconda dell'uso cui è adibito. Può anche essere sostenuto da una colonna centrale; in questo caso di solito ha un ripiano piccolo, spesso circolare. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Secondo il bonton non ci si appoggiano i gomiti : secondo; bonton; appoggiano; gomiti; secondo l estetica antica è l imitazione della natura; Il secondo pianeta più grande dopo Giove; Il secondo pianeta più grande; Si svolge secondo il rito; secondo la leggenda muore cantando; Se è secondo non è confessabile; appoggiano sulle traversine; Si appoggiano sugli scalmi; Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna; I musicisti ci appoggiano la partitura; Nei gomiti e nelle gambe; I... gomiti delle gambe; Vi si puntano i gomiti ; In meccanica è l albero a gomiti ; In meccanica è l albero a gomiti ; Albero a gomiti ;

