La definizione e la soluzione di: Scorre in Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SESIA

Significato/Curiosita : Scorre in piemonte

Significati, vedi piemonte (disambigua). il piemonte (afi: /pje'monte/; piemont [pje'mnt] in piemontese, in occitano e in lombardo, piémòn in patois valdostano;... Significati, vedi(disambigua). il(afi: /pje'monte/;[pje'mnt]piemontese,occitano elombardo, piémònpatois valdostano;... Il Sesia (la Sesia nel vercellese; Tseschra in walser) è un importante fiume del Piemonte (pur con brevi sconfinamenti in Lombardia), uno dei più lunghi della regione (140 km) e un notevole affluente di sinistra del fiume Po. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scorre in Piemonte : scorre; piemonte; scorre a Praga; scorre presso Milano; scorre nell Engadina; scorre in Uruguay; scorre sotto il ponte di Brooklyn; Il letto del fiume che scorre ; La cittadina del piemonte con il San Carlone; Ottimo formaggio del piemonte ; La seconda città più popolosa del piemonte ; Vino rosso prodotto in piemonte ; La zona del piemonte in cui è Nizza Monferrato; La zona del piemonte con Borgomanero;

Cerca altre Definizioni