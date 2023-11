La definizione e la soluzione di: Schedario per la raccolta di documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARCHIVIO

Significato/Curiosita : Schedario per la raccolta di documenti

Milioni di volumi, ma essa è conosciuta anche per la biblioteca digitale gallica, formata per lo più da documenti informatizzati sotto forma di immagini... Milionivolumi, ma essa è conosciuta anchebiblioteca digitale gallica, formatalo più dainformatizzati sotto formaimmagini... Per archivio si intende una raccolta organizzata e sistematica di informazioni fissate su un supporto e di diversa natura. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Schedario per la raccolta di documenti : schedario; raccolta; documenti; Banca dati, schedario ; Una parte della raccolta differenziata; raccolta di modelli di lettere amorose; raccolta di offerte per beneficenza; Area cittadina per la raccolta di rifiuti; raccolta di dati elaborati; raccolta di eventi specifici utile per uno studio; Cartella per documenti ; Cartella di documenti ; Autenticava i documenti ; Una lettera che contiene documenti importanti; Si appone su documenti non cartacei; Copiavano atti e documenti ;

Cerca altre Definizioni