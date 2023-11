La definizione e la soluzione di: Sam che ha diretto il film Pronti a morire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAIMI

Significato/Curiosita : Sam che ha diretto il film pronti a morire

pronti a morire (the quick and the dead) è un film del 1995 diretto da sam raimi e interpretato da sharon stone e gene hackman. prodotto dalla sony pictures... (the quick and the dead) è undel 1995daraimi e interpretato da sharon stone e gene hackman. prodotto dalla sony pictures... Sam Raimi, all'anagrafe Samuel Marshall Raimi (IPA: [sæm 'remi]; Royal Oak, 23 ottobre 1959), è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sam che ha diretto il film Pronti a morire : diretto; film; pronti; morire; James : ha diretto Avatar; Il Virzì che ha diretto Siccità iniz; Un attacco diretto ; L Howard che ha diretto A beautiful mind; Famoso film del 1971 diretto daTerence Young; Impiegato che ha diretto contatto col pubblico; Caratterizza i film movimentati; Helena Bonham in tanti film di Tim Burton; Un film visto da pochissimi; Lo interpreta Keanu Reeves nel film Matrix; Noto film di Ridley Scott; Il famoso film di Kubrick con Jack Nicholson; pronti alla difesa; pronti a ricevere i semi; Un locale che offre cibi pronti da portar via; Alimenti pronti al consumo; La moda degli abiti pronti ; pronti per la guerra; Accettò di morire al posto del marito Admeto; Il James interprete del film Misery non deve morire ; morire soccombere; morire dal freddo; morire in un disastro; Il compianto James di Misery non deve morire ;

Cerca altre Definizioni