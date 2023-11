Il saluto che si usa dopo il tramonto

Dell'ora prima (alba) e dell'inizio del vespro (), così come quelle nelle righe finali ("alba everso le 7,30 e 4,40 pomeridiane"), portano...

Signorine buonasera è un'espressione utilizzata in Italia per indicare le annunciatrici televisive, figure presenti nella televisione italiana dall'inizio delle trasmissioni fino al 2018 inizialmente riferita solo alle annunciatrici della Rai, l'espressione, in seguito, per estensione, è passata ad indicare tutte le annunciatrici, anche quelle delle televisioni private, sia nazionali che locali.