La definizione e la soluzione di: I Sabina, Corrado e Caterina della satira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUZZANTI

Giornalista e politico paolo guzzanti, fratello di sabina e caterina, pronipote dell'ex ministro elio guzzanti e trisnipote del sismologo corrado luigi guzzanti... Giornalistapolitico paolo guzzanti, fratello di, pronipote dell'ex ministro elio guzzantitrisnipote del sismologoluigi guzzanti... Corrado Guzzanti (Roma, 17 maggio 1965) è un autore televisivo, comico, imitatore, attore, sceneggiatore e regista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

