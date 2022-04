La roccia tipica di Lavagna e... della lavagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La roccia tipica di Lavagna e... della lavagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARDESIA

Significato/Curiosita : La roccia tipica di lavagna e... della lavagna

lavagna (lavagna in ligure) è un comune italiano di 12 572 abitanti della città metropolitana di genova in liguria. la cittadina si sviluppa nella piana...

Stai cercando il colore che trae il nome da questa roccia, vedi ardesia (colore). l'ardèsia (detta anche pietra di lavagna) è una roccia metamorfica di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

roccia sedimentaria composta da piccoli granelli; Un tipo di arrampicata libera su roccia ; Una roccia molto usata da chi fa ceramiche; roccia vulcanica per costruzioni; Il pane tipica mente d oltralpe fra; Pastarella piena di panna tipica di Roma; Costruzione tipica sarda; Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa; Bastoncini bianchi per scrivere alla lavagna ; Una stanza con la lavagna ; Nel banco e nella lavagna ; Il bianco sulla lavagna ; Il codice che vige nella foresta: legge della __; L arbusto della gloria; Osso della coscia; Un Paolo della televisione; Bastoncini bianchi per scrivere alla lavagna ; Una stanza con la lavagna ; Nel banco e nella lavagna ; Il bianco sulla lavagna ;