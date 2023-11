La definizione e la soluzione di: Riprodurre le movenze e la voce di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMITARE

Significato/Curiosita : Riprodurre le movenze e la voce di qualcuno

& nixon. nel film presley è interpretato da michael shannon. la sua presenza scenica e le movenze con cui accompagnava le sue esibizioni hanno esercitato... & nixon. nel film presleyinterpretato da michael shannon.sua presenza scenicacon cui accompagnavasue esibizioni hanno esercitato... Il marmorino è una decorazione a stucco che tende ad imitare il marmo. È generalmente utilizzato nella decorazione quando l'utilizzo di lastre di marmo risulta troppo costoso. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

