La definizione e la soluzione di: Rifugio protetto e sicuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICOVERO

Significato/Curiosita : Rifugio protetto e sicuro

Le case rifugio sono strutture a indirizzo segreto che forniscono un alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini e bambine, consentendo... Ricovero – nell'alpinismo, riparo provvisorio Ricovero – edificio destinato a ospitare e assistere persone

– edificio destinato a ospitare e assistere persone Ricovero – sinonimo di ospedalizzazione Ricovero diurno (day hospital) – modalità organizzativa di assistenza ospedaliera

Le case rifugio sono strutture a indirizzo segreto che forniscono un alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini e bambine, consentendo...

