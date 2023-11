La definizione e la soluzione di: Rifugio di animale selvatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TANA

Significato/Curiosita : Rifugio di animale selvatico

Cavallo dzungariano, è un raro cavallo selvatico in via di estinzione originario delle steppe dell'asia centrale. l'animale prende il nome dal geografo ed esploratore... Cavallo dzungariano, è un raro cavalloin viaestinzione originario delle steppe dell'asia centrale. l'prende il nome dal geografo ed esploratore... Jonathan Falefasa "Tana" Umaga (Lower Hutt, 27 maggio 1973) è un ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese, a lungo tre quarti centro degli Hurricanes e capitano degli All Blacks; è dal 2018 allenatore della difesa della franchigia dei Blues. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rifugio di animale selvatico : rifugio; animale; selvatico; Un rifugio da cavernicoli; Un rifugio portatile; Un rifugio mobile; Luogo in cui si può trovare rifugio ; rifugio per chi è di guardia; rifugio per mici randagi; animale acquatico simile all anguilla; animale proverbialmente candido; Popolazione animale che si adatta all ambiente; animale da cortile; L animale che fa da banderuola sui campanili; Un animale come il maiale; Gallinaceo selvatico ; Gatto selvatico americano; Pianta detta anche timo selvatico ; Bovino selvatico delle praterie nordamericane; dolce altro nome del sedano selvatico ; Quello selvatico è detto rosolaccio;

Cerca altre Definizioni