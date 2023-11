La definizione e la soluzione di: È residuo se non è stato ancora speso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREDITO

Significato/Curiosita : E residuo se non e stato ancora speso

Scoperto non speso da fortress nell'ambito del processo di due diligence è stata restituita a sorokin, che lo spese in abiti di lusso, elettronica e una personal... Scopertoda fortress nell'ambito del processo di due diligencestata restituita a sorokin, che lo spese in abiti di lusso, elettronicauna personal... Il credito, in diritto, indica la situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ossia il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovuta dal debitore per effetto del debito da questi contratto. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È residuo se non è stato ancora speso : residuo; stato; ancora; speso; residuo secco lasciato dall acqua marina; residuo di lavorazione del legno; Avanzo residuo ; Esiguo residuo liquido in tazzine e bicchieri; Un residuo tipico delle gite al mare; residuo di falegnameria; Lo stato con Karachi; stato d animo disposizione all inglese; L organo dello stato che dà consulenza giuridica; stato dell Arabia; Lo stato a sud di New York; Una relazione periodica sullo stato dei conti statali; Quello che ancora rimane; Lo è la frutta non ancora pronta da raccogliere; Provare ancora una volta; Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore; Uno ancora single; Sono ancora sotto tutela; È fatto per essere speso ; Ricompensato del denaro speso o perso; speso , pagato;

