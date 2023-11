La definizione e la soluzione di: Rendita percepita fino alla morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VITALIZIO

Primi giorni della rivoluzione khomeinista in voluto contrasto con la percepita corruzione di certi non nominati loro capi, che si sarebbero arricchiti... Primi giorni della rivoluzione khomeinista in voluto contrasto con lacorruzione di certi non nominati loro capi, che si sarebbero arricchiti... Il vitalizio del parlamentare in Italia è un'erogazione mensile godibile, al termine del mandato parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

