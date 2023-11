La regione balcanica sull Adriatico con Curzola

Orientale situato trapenisola italiana epenisola; suddiviso in alto, medioe basso. bagna sei paesi: italia...

La Dalmazia ( AFI : /dal'maja/; in latino: Dalmatia, in croato: Dalmacija, in montenegrino e serbo: , Dalmacija, in albanese: Dalmacia) è una regione storico-geografica sulla costa orientale del mare Adriatico, che si estende dalle isole Quarnerine a nord-ovest, sino al fiume Boiana, attuale confine tra Montenegro e Albania, a sud-est, politicamente suddivisa tra Croazia, Montenegro e, per un breve tratto presso Neum, unico porto della Bosnia ed Erzegovina.