La definizione e la soluzione di: Red Hot Chili __, gruppo rock americano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PEPPERS

Significato/Curiosita : Red hot chili gruppo rock americano

I red hot chili peppers (talvolta abbreviato semplicemente in rhcp o red hot) sono un gruppo musicale rock statunitense, formatosi a los angeles nel 1983... peppers (talvolta abbreviato semplicemente in rhcp o) sono unmusicalestatunitense, formatosi a los angeles nel 1983... I Red Hot Chili Peppers (talvolta abbreviato semplicemente in RHCP o Red Hot) sono un gruppo musicale rock statunitense, formatosi a Los Angeles nel 1983 e composto da Anthony Kiedis (voce), Flea (basso, cori), John Frusciante (chitarra, cori) e Chad Smith (batteria, percussioni). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Red Hot Chili __, gruppo rock americano : chili; gruppo; rock; americano; Si segue per perdere chili ; Si trovano nel chili messicano; Centinaia di chili ; Ha perso dei chili ; Elettrodomestico che viene valutato in chili ; Sono pari nei chili ; Un gruppo di versi; Casa di moda del gruppo LVMH; Il gruppo in cui sono confluite Fiat e Peugeot; Il gruppo di Jim Morrison; Gli Straits gruppo rock; Un ristretto gruppo scozzese; Stewart applaudito cantante rock ; I Rolling del rock ; Non manca nelle rock band; Un genere di rock ; Il popolare Bruce del rock ; Gli Straits gruppo rock ; È detto anche gattopardo americano ; Lee regista americano ; Un ingrediente dell americano ; Romanziere americano : Bret Easton; Lo struzzo americano ; Bret Easton romanziere americano ;

Cerca altre Definizioni