La definizione e la soluzione di: Realizzato con grande attenzione e premura.

Soluzione 8 lettere : ACCURATO

In chimica si definisce massa accurata (o massa accurata misurata) di una molecola la massa molecolare di quella molecola misurata sperimentalmente. È un'approssimazione della massa esatta.

Altre risposte alla domanda : Realizzato con grande attenzione e premura : realizzato; grande; attenzione; premura; realizzato in modo da rendere il lavoro più agevole; Come il legno realizzato da varie travi incollate; Così è detto il cibo realizzato senza OGM; Il Morse realizzato nel 1837; Formaggio realizzato con latte ovino; Lo e un quadro realizzato con abbondanza di pittura; grande noia; Scienziati di grande fama; Lo Stravinskij grande compositore; Fu un grande musicista; Un grande pesce di mare ottimo al forno; Uno grande è nel Brasile; Desiderio di attirare l attenzione e la simpatia; attenzione in Germania; Amorevole attenzione ; Sanno calamitare l attenzione del pubblico; Parte esterna delle riviste che desta l attenzione ; Può essere pubblico ma anche di attenzione ; Assiduità e premura ; Considerazione o premura ; Agisce con diligenza e premura ; premura scrupolosa;

