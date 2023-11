La definizione e la soluzione di: Quello di sfida lo lancia chi provoca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTO

Significato/Curiosita : Quello di sfida lo lancia chi provoca

Tenete, lo colpì con la lancia, trapassandogli il cuore. achille quindi si addentrò nell'isola coi suoi mirmidoni: qui affrontò cicno (figlio di poseidone)... Tenete,colpì con la, trapassandogli il cuore. achille quindi si addentrò nell'isola coi suoi mirmidoni: qui affrontò cicno (figlioposeidone)... Il guanto è un capo di abbigliamento che si indossa sulla mano. Ha lo scopo principale di proteggere le mani dal freddo, ma può essere usato anche semplicemente con una funzione estetica. Viene realizzato con svariati tipi di decorazioni e materiali, tra cui pelle, stoffa, filato di lana e altre fibre. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

