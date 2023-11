La definizione e la soluzione di: Quello d onore venne abolito nel 1981. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DELITTO

Significato/Curiosita : Quello d onore venne abolito nel 1981

Collari della legion d'onore anche tra i suoi uomini di fiducia e tra gli alti ministri dell'impero, ma questa classe venne abolita a partire dal 1815.... Collari della legionanche tra i suoi uomini di fiducia e tra gli alti ministri dell'impero, ma questa classea partire dal 1815.... Il delitto (dal latino delictum, participio passato del verbo delinquere, 'venire meno [al dovere]', composto dal prefisso de- e da linquere, 'tralasciare') è, nel diritto, un particolare tipo di illecito. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quello d onore venne abolito nel 1981 : quello; onore; venne; abolito; 1981; quello d Arezzo fu un pittore del sec. XIII; quello di Bernini circonda Piazza San Pietro; quello frìtto e una specialità della cucina emiliana; quello che ancora rimane; quello azzurro non è ereditario; quello d Arezzo fu un pittore del sec XIII; Fa onore a chi la fa; Lo si fa in onore del festeggiato; Un po d onore ; I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori; È d onore in un film western con John Wayne; Un posto d onore per gli invitati; venne scacciata dall Olimpo; La città in cui venne ucciso JFK; La città in cui venne ucciso John Kennedy; venne costituita nel 1957; Il fiore in cui venne trasformato Adone; venne donata con l oro e con l incenso; Privato di valore abolito ; abolito , eliminato; Convenzione che ha abolito le frontiere nell UE; Noto film del 1981 diretto da István Szabó; La sua voce è un album di Franco Battiato del 1981 ; Horror di Sam Raimi del 1981 divenuto una saga; Erano di gloria in un film sportivo del 1981 ; La Grecia ne dívenne membro nel 1981 ; Elias __, premio Nobel per la letteratura nel 1981 ;

Cerca altre Definizioni