Quello ombelicale collega mamma e figlio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello ombelicale collega mamma e figlio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORDONE

Significato/Curiosita : Quello ombelicale collega mamma e figlio

Uscire da uno stato di perenne adolescenza, o di spezzare ogni cordone ombelicale con il proprio presente. una gioventù maggioranza silenziosa, un modello...

cordone nefrogenico – porzione di mesoderma intermedi che non va incontro a segmentazione cordone ombelicale – cordone che collega feto e placenta cordone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con quello; ombelicale; collega; mamma; figlio; Shirley Jackson narrò quello di Hill House; quello di Jack era magico nell omonima fiaba; quello del dentifricio è di alluminio o plastica; quello di sfida lo lancia chi provoca; Processo infiammatorio della zona ombelicale ; È collega ta a Bruxelles da un lungo canale; line = collega to alla rete Internet; Può servire per collega rsi ad Internet; Una collega di Meg Ryan; Lo sono per il figlio la mamma e il papà; mamma della mamma ; Le sorelle della mamma ; L alleva mamma cerva; La schiava che diede un figlio ad Abramo; Chi fa da genitore ad un figlio non suo; Dio figlio di Poseidone re dei mari; figlio di Laomedonte; Cerca nelle Definizioni