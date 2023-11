La definizione e la soluzione di: Quello del dentifricio è di alluminio o plastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TUBETTO

Significato/Curiosita : Quello del dentifricio e di alluminio o plastica

dentifricio si presenta come una crema (detta anche pasta dentifricia), ma viene commercializzato anche in forma di gel, o con composizioni miste. è generalmente... si presenta come una crema (detta anche pasta), ma viene commercializzato anche in formagel,con composizioni miste.generalmente... Il polline o granulo pollinico è l'insieme dei microgametofiti prodotti dalle spermatofite. Nelle gimnosperme è prodotto dai coni maschili, nelle angiosperme è prodotto nelle antere. La funzione principale del polline è il trasporto del gamete maschile nei pressi di quello femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

