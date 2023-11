La definizione e la soluzione di: Quella tessile si occupa di lavorare le fibre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDUSTRIA

Significato/Curiosita : Quella tessile si occupa di lavorare le fibre

Il termine industria (dal latino industria (-ae), a sua volta di etimologia incerta, che significa "operosità" e "attività") viene utilizzato in senso lato per indicare qualsiasi attività umana che viene svolta allo scopo di generare beni o servizi. L'industria tessile era regolamentata dalla corporazione dell'arte della lana. tra ottocento e novecento ebbe inizio l'industrializzazione del comparto tessile pratese.

