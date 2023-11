La definizione e la soluzione di: Su quella da scrivere battevano i romanzieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACCHINA

Significato/Curiosita : Su quella da scrivere battevano i romanzieri

Vittime"; questo poiché, lo stato odierno non è più quello contro cui si battevano gli anarchici dell'ottocento, anche in maniera violenta, e molte conquiste... Vittime"; questo poiché, lo stato odierno non è più quello contro cui sigli anarchici dell'ottocento, anche in maniera violenta, e molte conquiste... Il termine macchina indica un dispositivo meccanico e/o elettrico in grado di convertire energia da una forma all'altra (tecnicamente: lavoro in energia, energia in lavoro, lavoro in lavoro). Una macchina è tipicamente strutturata in un insieme di componenti, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando e connessi solidalmente allo scopo di adempiere un'azione ben determinata, capace di compiere lavoro attraverso una forza di natura diversa da quella degli animali, determinando o potenziando le capacità umane (ad eccezione delle macchine semplici). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Su quella da scrivere battevano i romanzieri : quella; scrivere; battevano; romanzieri; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; C è anche quella a pressione; quella interna guarda sul cortile; È storica quella di Porta Pia; Di solito l assassino torna su quella del delitto; scrivere un tema; scrivere per non dimenticare; La grafia per scrivere velocemente; Grosso errore nel parlare o nello scrivere ; scrivere con le rime; Insegna a scrivere correttamente; battevano bandiera nera; I romanzieri sperano che lo siano le loro opere; Verbo per romanzieri ; Le intessono i romanzieri ; Macchinazione da romanzieri ; L intrecciano sarte e romanzieri ;

Cerca altre Definizioni