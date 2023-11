La definizione e la soluzione di: Quella di matrimonio si fa di solito con un anello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROPOSTA

Significato/Curiosita : Quella di matrimonio si fa di solito con un anello

Finita; i due si incontrano in un locale dove sono stati accompagnati l'uno da jonis e l'altra dalla fidanzata di jonis. annuccia disegna un anello e grazie... in ambito giuridico: la Proposta contrattuale ; la Proposta volta all'avvio di un procedimento, di cui un caso particolare è la Proposta di legge

Proposta di matrimonio

Proposta/La tomba dell'amore – singolo del gruppo I Giganti del 1967

– singolo del gruppo I Giganti del 1967 Proposta/Per vedere quanto è grande il mondo – singolo del gruppo The Bachelors del 1967 Finita; i dueincontrano inlocale dove sono stati accompagnati l'uno da jonis e l'altra dalla fidanzatajonis. annuccia disegnae grazie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Cerca altre Definizioni