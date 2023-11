La definizione e la soluzione di: C è quella dentale e quella di caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPSULA

Significato/Curiosita : C e quella dentale e quella di caffe

dentale sia l'odontoiatra che l'igienista dentale. con lo sbiancamento effettuato in ambulatorio, direttamente dal dentista o dall'igienista dentale,... In microbiologia, la capsula è il rivestimento di numerose cellule batteriche.

è il rivestimento di numerose cellule batteriche. In anatomia, diverse strutture sono definite con tale nome: la capsula di Bowman , contenitore del glomerulo renale; la capsula interna , struttura anatomica cerebrale composta da sostanza bianca; la capsula articolare , manicotto di tessuto connettivo che riveste le articolazioni.

In botanica, la capsula è il frutto secco che, giunto a maturazione, si apre lasciando fuoriuscire (o espellendo) il contenuto.

è il frutto secco che, giunto a maturazione, si apre lasciando fuoriuscire (o espellendo) il contenuto. In odontoiatria, la capsula è nome generico di un manufatto protesico dentale che riveste un dente.

è nome generico di un manufatto protesico dentale che riveste un dente. Nella pratica di laboratorio, una capsula Petri è un piatto cilindrico utilizzato per le colture biologiche.

è un piatto cilindrico utilizzato per le colture biologiche. Nelle armi da fuoco, la capsula a percussione è un tipo di innesco.

è un tipo di innesco. In astronautica, una capsula è una navicella in grado di ospitare equipaggio.

è una navicella in grado di ospitare equipaggio. Una capsula del tempo contiene oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in epoca futura.

contiene oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in epoca futura. In tecnologia farmaceutica, la capsula è una forma farmaceutica in cui può essere allestito un farmaco.

In tecnologia farmaceutica, la capsula è una forma farmaceutica in cui può essere allestito un farmaco.

Nel collezionismo, la capsula è il dischetto metallico contenuto nella gabbietta che trattiene il tappo delle bottiglie di vino spumante.

