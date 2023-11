La definizione e la soluzione di: Quella del gas non è come quella di un buon libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LETTURA

Significato/Curiosita : Quella del gas non e come quella di un buon libro

La lettura è il processo mentale appreso che permette di decodificare e comprendere informazioni o idee rappresentate in forma visiva o tattile.

