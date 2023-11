La definizione e la soluzione di: Può essere baciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIMA

Fra due parole di suono molto simile fra loro. es. venuto / veduto. può anche essere definita paragrammatica, quando cioè le due parole in rima differiscono... Fra due parole di suono molto simile fra loro. es. venuto / veduto.anchedefinita paragrammatica, quando cioè le due parole in rima differiscono... In poesia, la rima è l'identità consonantica e vocalica nella terminazione di due o più parole a partire dall'accento tonico. Spesso tali parole si trovano al termine dei versi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

