Può compiere azioni legali al posto di altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può compiere azioni legali al posto di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DELEGATO

Significato/Curiosita : Puo compiere azioni legali al posto di altri

Godono di alcune tutele. un'altra società può comprare azioni di una società e, se compra il 100% delle azioni, si dice che ha acquisito la società. una...

L'amministratore delegato (in sigla ad; in inglese americano: chief executive officer, ceo; in inglese britannico: managing director, md) o consigliere delegato (cd)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

