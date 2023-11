La definizione e la soluzione di: Un pugno... che assembla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONTANTE

Montante – in edilizia, architettura, metalmeccanica, elemento strutturale verticale (se orizzontale è detto traverso o traversa, se obliquo in edilizia è detto "puntone") in grado di sostenere e rinforzare una determinata struttura. Nelle costruzioni aeronautiche, in particolare, è un elemento strutturale utilizzato per irrigidire ali multiplane ( montante interalare ) o monoplane ( asta di controvento )

– nella lotta e in altri sport, tipo di colpo

– tipo di spada a due mani di fabbricazione spagnola

– concetto della scienza economica

– attributo araldico

Altre risposte alla domanda : Un pugno... che assembla : pugno; assembla; Un pugno di roba; Un pugno poderoso; Violento pugno ; Il Volonté che recitò in Per un pugno di dollari; Il Neri che ha condotto Per un pugno di libri; È così il testamento scritto di proprio pugno ; assembla pacchetti turistici: tour __ ing;

