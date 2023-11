La definizione e la soluzione di: Pucciare un biscotto nel latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INZUPPARE

Significato/Curiosita : Pucciare un biscotto nel latte

Il babà è un dolce da forno a pasta lievitata con lievito di birra, bagnato con il rum, di origine francese e divenuto tipico della pasticceria napoletana. Il suo diametro può variare da 5–7 cm fino a 35–40 cm. Lo si trova anche diviso in due e ripieno con del cioccolato o panna. Inoltre, esiste anche una versione con essenza di bergamotto. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pucciare un biscotto nel latte : pucciare; biscotto; latte; biscotto a ciambella tipico del Meridione; biscotto secco per militari; biscotto di mandorle; Tipico biscotto pugliese; Il biscotto per la zuppa inglese; biscotto a ciambella del Meridione; latte coagulato di sapore acidulo; Si può chiedere al latte ; latte coagulato dal sapore acidulo; Prodotti derivati dal latte ; Forniscono latte per la mozzarella; Gemelle di latte ;

Cerca altre Definizioni