La definizione e la soluzione di: Un proverbio sulle minestre: se non è __ bagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZUPPAEPAN

Significato/Curiosita : Un proverbio sulle minestre: se non e bagnato

Campa cavallo deriva dal proverbio campa cavallo che l'erba cresce, e sono legati al concetto di cliché. la differenza tra proverbi e frasi fatte può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

