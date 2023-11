La definizione e la soluzione di: Produttore di biciclette da corsa di Busnago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLNAGO

Significato/Curiosita : Produttore di biciclette da corsa di busnago

Colnago (Colnagh in dialetto brianzolo, AFI : [kul'nk]) è la frazione più grande e più abitata del comune di Cornate d'Adda, situata a sud del centro abitato, verso il comune di Busnago. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Produttore di biciclette da corsa di Busnago : produttore; biciclette; corsa; busnago; Un produttore di arredamenti; Un produttore di smartphone; Lo Slim noto dj e produttore inglese ing; Un produttore di farina; Un produttore di armadi tavoli e librerie; Alfredo produttore cinematografico; Scrisse il soggetto di Ladri di biciclette ; Solitamente si usano prima delle biciclette ; Marchio di biciclette dal nome di comune lombardo; Una nota marca di biciclette ; Nota marca di biciclette ; Non li hanno le biciclette da corsa; Sudate per una corsa ; Moto da corsa che derivano da modelli di serie; Vi si svolge la corsa delle 500 miglia; Nota corsa ciclistica in Belgio: delle Fiandre; Si prepara per la corsa ; Può dolere dopo una lunga corsa ;

Cerca altre Definizioni