Presa da continue manie, indemoniata - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : OSSESSA

Associati a gente indemoniata o sotto il controllo del diavolo, a streghe o maghi; per questo motivo si pensava che non dovessero essere curati da figure professionali...

L'ossessa è un film horror del 1974 diretto da mario gariazzo. l'ossessa, su anica, archiviodelcinemaitaliano.it. (en) l'ossessa, su internet movie database... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con presa; continue; manie; indemoniata; Una presa sul televisore; Atteggiamento sprezzante di presa in giro; Un tipo di presa nella lotta; Fu capo di Stato Maggiore nell impresa dei Mille; Matematico francese dell'Ottocento studioso delle frazioni continue ; Irregolari, discontinue ; Città indiana dove si svolgono continue cremazioni; Sofferenze fisiche o psichiche intense e continue ; Sgattaiolare in manie ra furtiva; Le manie re di esprimersi; In manie ra cordiale e amichevole... tra commilitoni; Altrimenti detto... alla manie ra di Virgilio; Cerca nelle Definizioni