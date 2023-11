La definizione e la soluzione di: Si pratica per il benessere fisico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FITNESS

Significato/Curiosita : Si pratica per il benessere fisico

Concentrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. il qi gong si pratica generalmente per il mantenimento della... Fitness – forma fisica dell'individuo

– forma fisica dell'individuo Fitness – successo riproduttivo di un genotipo

– successo riproduttivo di un genotipo Fitness – cereali per la colazione della Nestlé Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «fitness» Concentrazione mentale,controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizioqi gonggeneralmentemantenimento della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

