La definizione e la soluzione di: I piselli più piccoli, in scatola o surgelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FINISSIMI

Significato/Curiosita : I piselli piu piccoli in scatola o surgelati

Scoperta si sviluppò il cibo in scatola. nel 1856 in italia, francesco cirio costruì la prima fabbrica di piselli in scatola e il primo impianto per la... Scoperta si sviluppò il cibo. nel 1856italia, francesco cirio costruì la prima fabbrica die il primo impianto per la... L'amido di mais, chiamato spesso anche maizena dal nome commerciale internazionale a marchio Unilever, viene ricavato dal chicco del mais mediante un processo di macinazione ad umido. Il prodotto si presenta sotto forma di polvere bianca finissima, quasi impalpabile. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I piselli più piccoli, in scatola o surgelati : piselli; piccoli; scatola; surgelati; L involucro con dentro i piselli ; piselli fagioli e lenticchie; Lo sono piselli fagioli e lenticchie; Piccoli molluschi ottimi in umido con i piselli ; Togliere i piselli dal guscio; Un piatto veneto a base di riso e piselli ; I piccoli nel canile; piccoli supporti di memoria per gli smartphone; Hanno i baffi fin da piccoli ; I piccoli indiani di Agatha Christie; piccoli golfi; piccoli porti; Una scatola di materia grigia; La scatola accanto alle vecchie bilance; La scatola del cervello; Pesciolini senza testa in scatola ; Osso che separa cavità nasale e scatola cranica; Si tiene in scatola ; I diffusi surgelati dell omonimo capitano; S acquistano surgelati e già sgusciati; In casa conserva i surgelati ;

Cerca altre Definizioni