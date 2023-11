La definizione e la soluzione di: Pianta che fiorisce subito dopo la neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRIMULA

Significato/Curiosita : Pianta che fiorisce subito dopo la neve

Precocità di fioritura che avviene subito dopo la scomparsa della neve, quando nei prati comincia a comparire l'erba. comprende piante erbacee, annuali o... Precocità di fiorituraavvienescomparsa della, quando nei prati comincia a comparire l'erba. comprendeerbacee, annuali o... Primula L. è un genere di piante della famiglia delle Primulacee, originario delle zone temperate di Europa, Asia e America. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

