Soluzione 9 lettere : VENTENNIO

Significato/Curiosita : Un periodo che dura due decenni

Adottato durante il decennio francese, che venne ribattezzato "codice per lo regno delle due sicilie". unico taglio di rilievo con il periodo napoleonico si... Adottato durante ilfrancese,venne ribattezzato "codice per lo regno dellesicilie". unico taglio di rilievo con ilnapoleonico si... La storia del fascismo italiano prende avvio alla fine del 1914 con la fondazione, da parte del giornalista Benito Mussolini, del movimento dei Fasci d'azione rivoluzionaria, in seno ad un movimento interventista nella prima guerra mondiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

