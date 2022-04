Pensati, realizzati e indirizzati a qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensati, realizzati e indirizzati a qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEDICATI

Significato/Curiosita : Pensati, realizzati e indirizzati a qualcuno

Amico pasolini è una testimonianza che aiuta a comprendere il grande scrittore italiano. fu indirizzata idealmente al poeta dopo la sua morte e al suo interno...

dedicato/amico giorno – 45 giri del 1978 di loredana bertè dedicato... – album del 2000 della lupia jazz orchestra dedicato – programma televisivo del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con pensati; realizzati; indirizzati; qualcuno; pensati , immaginati... come bebè; Dispensati da tasse; Ricompensati con denaro; Dispensati da obblighi; realizzati imprimendo colori e forme; Stampi realizzati con gesso o resine; Oggetti realizzati in una particolare terra cotta; Seguire qualcuno senza farsi vedere; Riprodurre le movenze e la voce di qualcuno ; Essere di proprietà di qualcuno ; Si può spenderne una buona in favore di qualcuno ; Cerca nelle Definizioni