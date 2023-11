La definizione e la soluzione di: Ci passano per la testa continuamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENSIERI

Significato/Curiosita : Ci passano per la testa continuamente

Il desiderio di incontrare il ragazzo perfetto per lei, così i due si recano in un motel, dove passano la notte insieme. l'indomani, però, neal, dopo aver... Pensieri – opera letteraria di Blaise Pascal

– opera letteraria di Blaise Pascal Pensieri – opera letteraria di Giacomo Leopardi Il desiderio di incontrare il ragazzo perfettolei, così i due si recano in un motel, dovenotte insieme. l'indomani, però, neal, dopo aver... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ci passano per la testa continuamente : passano; testa; continuamente; Se la passano i rugbisti; Si passano girandosi e rigirandosi nel letto; Alcuni lo passano riposando; passano per i due Poli; Si passano sui pavimenti; Se la passano bene; Mettere la testa a posto; In testa ai Bersaglieri; Si sono montati la testa ; Il fazzoletto in testa alla piratesca; In testa o in calce alle lettere; In testa agli Unni; Cambia continuamente colore agli incroci; Timbri da aggiornare continuamente ; Aspira continuamente aria; continuamente , incessantemente; Chi le usa cambia continuamente ... livello; Se le guarda continuamente chi sta sul chi vive;

Cerca altre Definizioni