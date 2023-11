La definizione e la soluzione di: Un partito di sinistra fondato da Giuseppe Civati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POSSIBILE

Significato/Curiosita : Un partito di sinistra fondato da giuseppe civati

Isbn 978-88-95411-28-6. giuseppe civati, il manifesto del partito dei giovani, milano, melampo editore, 2011, isbn 978-88-89533-58-1. giuseppe civati, 10 cose buone... Isbn 978-88-95411-28-6., il manifesto deldei giovani, milano, melampo editore, 2011, isbn 978-88-89533-58-1., 10 cose buone... Possibile è un partito politico italiano di centro-sinistra e sinistra, fondato a Roma il 21 giugno 2015, il cui ispiratore e fondatore è Giuseppe Civati. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

