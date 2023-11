La definizione e la soluzione di: Parole presenti in un dizionario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VOCABOLI

Significato/Curiosita : Parole presenti in un dizionario

Risalgono al secondo millennio a.c. frammenti di un dizionario bilingue che traduceva parole egiziane in accadico, antica lingua semitica parlata nella... Il Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche e altre di uso comune, fu pubblicato a Torino in tre parti tra il 1846 e il 1860. Costituisce il lavoro più importante realizzato da Giacinto Carena e che meglio sintetizza gli eclettici interessi dell'autore. L'opera, un vocabolario metodico dedicato alla terminologia tecnica e pratica, si compone di tre parti indipendenti: un Vocabolario Domestico, un Vocabolario d'arti e mestieri, ed una terza parte intitolata Parte Postuma contenente il vocabolario dei veicoli su terra, e dei veicoli su acqua, e frammenti relativi ai vocaboli mercantili, alla Zecca, ed al cavalcare.

