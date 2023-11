La definizione e la soluzione di: L ordine religioso fondato da san Romualdo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAMALDOLESI

Pontificio costituito da eremi e monasteri sui iuris. le origini della congregazione risalgono al movimento eremitico promosso da san romualdo nell'ambito del... Pontificio costituitoeremi e monasteri sui iuris. le origini della congregazione risalgono al movimento eremitico promossonell'ambito del... La Congregazione camaldolese dell'Ordine di San Benedetto (in latino Congregatio camaldulensis; sigla O.S.B. Cam.) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio costituito da eremi e monasteri sui iuris. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

