La definizione e la soluzione di: Onde allo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLE

Significato/Curiosita : Onde allo stadio

Anni cinquanta si decise di cambiare nome allo stadio, così nel febbraio 1957 assunse la denominazione di stadio alberto braglia, in omaggio al ginnasta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Onde allo stadio : onde; allo; stadio; Si usano solo con le onde ; Gli sportivi che si destreggiano sulle onde ; La spiaggia lambita dalle onde ; Raccoglie le onde radio; Le onde del deserto; Intercettare onde radio; Un impiegato allo sportello; Ci mette davanti allo specchio prima delle vacanze; È di casa allo stadio Bernabéu; Fa servizio allo sportello; In mezzo allo chèque; Il pittore se lo fa allo specchio; È di casa allo stadio Bernabéu; Lo stadio di Rio de Janeiro; Il Santo del quartiere di Milano con lo stadio Meazza; I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio ; Si disputa allo stadio ; Quello da stadio non è gospel;

Cerca altre Definizioni