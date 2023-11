La definizione e la soluzione di: Un onda imponente, cavallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLUTTO

Significato/Curiosita : Un onda imponente cavallone

Bombardamento in picchiata su piccole navi e ferrovie. nonostante lo spiegamento imponente di flotte aeree e i duri colpi sopportati dalla rete di comunicazioni... Flutto – rimorchiatore della Regia Marina

– rimorchiatore della Regia Marina Flutto – sommergibile della Regia Marina Bombardamento in picchiata su piccole navi e ferrovie. nonostante lo spiegamentodi flotte aeree e i duri colpi sopportati dalla rete di comunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un onda imponente, cavallone : onda; imponente; cavallone; Va in onda sulla terza Rete; Mettere in onda ; Essere trasmesso via radio o in TV: in onda ; Imponente onda di un maremoto gia; Una celebre canzone di Paolo Conte: onda ; L onda che si distingue dalle altre per altezza; È imponente quella Pacis a Roma; Un imponente edificio dorico di Paestum; imponente cane da guardia; imponente cane da difesa di origine spagnola; imponente onda di un maremoto gia; Un imponente monumento medievale di Spoleto; cavallone ;

