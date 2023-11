La definizione e la soluzione di: Il numero ideale di colpi nel gioco del golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAR

Significato/Curiosita : Il numero ideale di colpi nel gioco del golf

un campo da golf è un'area destinata alla pratica di questo gioco, e definita e riconosciuta ufficialmente come tale. un campo da golf è in genere costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il numero ideale di colpi nel gioco del golf : numero; ideale; colpi; gioco; golf; Le ultime due di numero ; Il numero di centro dello spettacolo; Francesco ex numero 10; Il numero volante; Precede un numero d appartamento abbreviazione; Il suo numero indica le velocità supersoniche; Il filosofo greco dell amore ideale ; Il posto ideale per un picnic; È ideale in una commedia di Oscar Wilde del 1895; Votato ad un ideale ; L ambiente ideale per orchidee e zanzare; Si sacrificano per un ideale ; I colpi di luce nelle chiome; Spara centinaia di colpi al minuto; colpi del pugile; Cause di colpi ; Botte colpi ; colpi di bastone lungo e sottile; Scala gioco di carte; gioco a squadre da ragazzi; Il gioco del calcio negli Stati Uniti; Il gioco a carte scientifico; Truffano al gioco ; Un gioco con 90 numeri; Nel golf e nel gilet; Le piazzole di partenza a golf ; La Casa di golf e Passat; Come un golf rovinato lavandolo; Aree per il golf ; Terreni adatti per campi di golf ;

Cerca altre Definizioni