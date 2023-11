La definizione e la soluzione di: Nave che trasporta frutti in caschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BANANIERA

Significato/Curiosita : Nave che trasporta frutti in caschi

La bananiera è un tipo particolare di nave da carico che, come si evince dal nome, è primariamente destinata al trasporto di grandi quantitativi di banane dai paesi tropicali di produzione agli altri paesi importatori.

