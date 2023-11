La definizione e la soluzione di: Modo di cucinare al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRATIN

Significato/Curiosita : Modo di cucinare al forno

Da forno è la carta impermeabile usata per cucinare cibi in forno. la carta da forno evita che i cibi si attacchino alla placca da forno, permette di rinunciare... Daè la carta impermeabile usata percibi in. la carta daevita che i cibi si attacchino alla placca da, permetterinunciare... Il gratin dauphinois (gratin del Delfinato) è un piatto francese originario dell'antica provincia del Delfinato. È a base di patate e di crème fraîche. Questo piatto è noto in Nordamerica come au gratin style potatoes (Stati Uniti d'America e Canada anglofono) o pommes de terre au gratin (Canada Francofono). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

