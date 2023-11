La definizione e la soluzione di: Meravigliarsi: andare in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VISIBILIO

Significato/Curiosita : Meravigliarsi: andare in

Spiaggia e si stende sulla sabbia lasciandosi andare ai ricordi e gli torna alla mente la capacità di meravigliarsi di gatsby: «e mentre meditavo sull'antico... Spiaggia e si stende sulla sabbia lasciandosiai ricordi e gli torna alla mente la capacità didi gatsby: «e mentre meditavo sull'antico... La faccia visibile della Luna è quella parte del nostro satellite che è possibile vedere dalla Terra. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

