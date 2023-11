La definizione e la soluzione di: Il materiale del filamento di certe lampadine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TUNGSTENO

Significato/Curiosita : Il materiale del filamento di certe lampadine

di materiale in grado di aumentare la durata delle lampadine elettriche. nel 1879 edison e i suoi collaboratori raggiunsero l'obiettivo di rendere il... in gradoaumentare la durata delleelettriche. nel 1879 edison e i suoi collaboratori raggiunsero l'obiettivorendere... Il tungsteno o volframio è l'elemento chimico avente numero atomico 74 e il suo simbolo è W. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

