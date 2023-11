La definizione e la soluzione di: Il mare che bagna Crotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosita : Il mare che bagna crotone

Un sistema di canalizzazioni, può mettere in comunicazione il lago ontario, che bagna il nord dello stato di new york, con l'oceano atlantico ed è quindi... Un sistema di canalizzazioni, può mettere in comunicazionelago ontario,nord dello stato di new york, con l'oceano atlantico ed è quindi... Il mar Ionio (in albanese: Deti Jon [dti jn] (mare nostro), in greco: ao, Iónio Pélagos) è un bacino del mar Mediterraneo orientale, situato tra la Sicilia, l'Italia meridionale (Puglia, Basilicata e Calabria) l'Albania e la Grecia (Isole Ionie, Grecia Occidentale e Peloponneso). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il mare che bagna Crotone : mare; bagna; crotone; Lo si respira al mare ; Un grande pesce di mare ottimo al forno; Un mare tenebroso; Un pesce di mare d allevamento; Anemoni di mare o; Un vasto mare dell Antartide ha il suo nome; bagna Stoccolma; I pesciolini per preparare la bagna cauda; I pesciolini per la bagna cauda; bagna Colonia e Strasburgo; bagna Cividale del Friuli; Fiume che bagna Cosenza; crotone in auto targa; Grande atleta antico di crotone divenuto leggenda; Sbocca presso crotone ; La Regione con crotone ; Scende dalla Sila e sbocca presso crotone ; Vi s affacciano crotone e Gallipoli;

Cerca altre Definizioni