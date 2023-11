Maestosa, grandiosa

Di costruire una nuova basilica completamente diversa, più grande e piùrispetto a quelle dei suoi predecessori. come architetti scelse isidoro...

Roma è la città che conserva il maggior numero di obelischi al mondo. Questi monumenti, in gran parte di origine egizia, furono trasportati nella capitale dell'Impero romano a partire dall'epoca di Augusto, sotto il cui dominio era stato conquistato l'Egitto, dopo la battaglia di Azio del 31 a.C. In alcuni casi, con il medesimo granito utilizzato dagli Egizi furono realizzati obelischi direttamente in epoca romana: il monolite restava privo di iscrizioni, oppure vi venivano copiati, con errori e fraintendimenti, i geroglifici dai modelli dell'epoca faraonica.